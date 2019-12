Nadja Abd el Farrag: Trauriger Abschied!

Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet! Obwohl Naddel bei ihrer Mutter wieder neue Kraft schöpfen wollte, berichtet Naddel nun, dass sie jetzt ihren eigenen Weg geht...

Dieter Bohlen: Bittere Tränen! Wieso hat er das getan?

Nadja Abd el Farrag wohnt jetzt alleine

Gegenüber "Neue Post" erklärte Naddel, dass sie wieder bei ihrer Mutter einziehen möchte, um ihr Leben in geregelte Bahnen zu leiten. Doch jetzt die Überraschung! Via " " ließ Naddel nun die Bombe platzen und verkündet, dass sie ab sofort ihre eigene Wohnung hat und wieder alleine wohnt. Der damit verbundene Abschied von ihrer Mama scheint ihr neues Glück jedenfalls nicht zu trüben. So berichtet Naddel ihren Fans: "Kurz eine Info .... bin ich euch schuldig, ich wurde so herzlich empfangen und habe gerade meine neue Wohnung bezogen. Danke. Alles Weitere demnächst. Muss jetzt erstmal arbeiten. Ich wünsche euch allen einen schönen 3. Advent. Für Lilly und mich das allerschönste Weihnachtsgeschenk." Wow! Emotionale Worte, die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben!

Naddels Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Naddel deutlich wird, freuen sich ihre Fans für ihr Idol. So kommentieren sie: "Das ist ja sehr schön, viel Glück und vor allem Erfolg wünsche ich Dir" sowie "Na dann auf ein hoffentlich schönes ruhiges Leben und genieß es einfach mal..." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Wo Naddel jetzt wohnt, wollte die Power-Frau allerdings nicht verraten. Ob sie uns dazu wohl in der nächsten Zeit noch ein Update gibt? Wir können gespannt sein...

Sorge um ! Wie geht es ihm wirklich?