Nadja abd el Farrag: Schockierende Beichte!

Sie brach sich das Sprunggelenk, brach wegen einem Infekt zusammen. Vor einger Zeit wurde außerdem eine Leberzirrhose bei Naddel diagnostiziert. Eigentlich sollte Nadja abd el Farrag deswegen die Finger vom Alkohol lassen. Doch sie erklärt gegenüber RTL: "Ich bin ganz ehrlich, dass ich mal ein Glas Sekt oder ein Glas Wein trinke. Aber ich mache es nicht mehr so wie früher." Bei einer Leberzirrhose ein absolutes No Go!