Nadja Abd el Farrag: Überraschende Versöhnung

Man schlägt sich, man verträgt sich. Zwischen Nadja Abd el Farrag (53) und ihrer Freundin Krümel (44) stand nun Letzteres an...

In dem Promi-Special „Raus aus den Schulden“ mit Peter Zwegat (68) ätzte Krümel noch: „Sie schafft es echt, dass ich an einem Abend um zehn Jahre altere!“ Daraufhin sprach "Closer" mit einer enttäuschten Naddel: „Krümel sagt, sie sei meine Freundin, und redet dann so im TV über mich. Schon enttäuschend.“ Es schien, als sei das Band zwischen beiden zerrissen. Doch jetzt das Wiedersehen auf Malle: Naddel trat in „Krümels Stadl“ auf, versöhnte sich auf der Bühne mit ihrer Freundin. „Später konnten wir noch einige Missverständnisse ausräumen“, so Naddel, der in ihrer aktuellen Lage jede Freundin guttun dürfte...

Wie geht es Naddel heute?

Allerdings wirkt es so, als sei Nadja Abd el Farrag noch immer nicht komplett über den Berg. Ihr Fuß macht ihr nach der OP vergangenes Jahr noch immer Probleme. Erst kürzlich musste sie einen Auftritt bei einer Modenschau vorzeitig abbrechen, weil die Schmerzen so stark wurden.

Ein Glück konnte Naddel die Freundschaft mit Krümel retten - das garantiert ihr zumindest im Sommer eine Menge lukrative Auftritte auf Mallorca...