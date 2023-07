Nadja Abd el Farrag & Andreas Ellermann: "Ich bin verliebt!"

Der Unternehmer half der Ex von Dieter Bohlen wieder auf die Beine, besorgte ihr Jobs und eine Wohnung in Hamburg. Jetzt machen sie auch noch musikalisch gemeinsame Sache. Die beiden werden die Stargäste beim "Schlagermove" am 8. Juli in Hamburg sein und zwei Songs performen. Auf ihrem Instagram-Account gibt Naddel bereits einen kleinen Vorgeschmack und veröffentlicht ein Video, in dem die beiden ein Duett trällern. Doch besonders der Text lässt aufhorchen. "Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich", heißt es darin.