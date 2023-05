Nadja Abd el Farrag & Dieter Bohlen: Kehrtwende um 180 Grad

So wurde in Vergangenheit immer wieder darüber spekuliert, warum Dieter seine einstige Liebe einfach links liegen lässt. Doch wie Naddel nun offenbart, ist sie mit dem Thema "Bohlen" absolut durch! Auf die Frage, ob sie sich in den letzten Monaten Unterstützung von Dieter erhofft hätte, gibt sie gegenüber "taff" zu verstehen: "Nö, brauche ich auch nicht mehr. Will ich auch nicht mehr. Forget it! Es beginnt ein Neustart." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Naddel hat Dieter endgültig hinter sich gelassen und möchte mit der gemeinsamen Vergangenheit endlich abschließen! Ob ihr das gelingen wird? Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen!