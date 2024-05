Nadja Abd el Farrag: Und tschüss! Sie nimmt Abschied

Bevor Naddel sich endgültig zurückzieht, möchte sie von ihren Fans gebührend verabschieden. Bereits im letzten Jahr sind sie und Andreas Ellermann zusammen beim Schlagermove in Hamburg aufgetreten und haben ihre gemeinsamen Songs performt. Auch in diesem Jahr wird das Duo auf dem Party-Truck vor einer halben Million Menschen singen! Der "Karneval des Nordens" wird am Samstag, dem 25. Mai in Hamburg stattfinden.