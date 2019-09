Nadja Abd el Farrag: Verschwunden! Ihre Fans sind in großer Sorge!

Wo steckt ? Bereits monatelang ist es still um die Ex von , zumindest via "Social Media". Grund genug für ihre Fans, um ihr Unwohlbefinden über Naddels Abwesenheit zu äußern...

Nadja Abd el Farrag sprach über Mallorca-Umzug

Im Mai meldete sich Naddel das letzte Mal via " " bei ihren Fans und berichtete, dass an ihren Umzugsplänen nach Mallorca absolut nichts dran ist. Damals wurde darüber spekuliert, ob Naddel Deutschland den Rücken zukehrt und auf die Baleareninsel auswandert, um dort neu durchzustarten. Doch Nadja schaffte Klarheit und verkündete: "In den Medien steht, ich plane jetzt den Umzug nach Mallorca. Weder das letzte Mal, noch dieses Mal gab oder gibt es diesen Plan. Es gibt auch gar kein Angebot. Aber was soll ich mir den Mund fusselig reden..." Doch seitdem fehlt von Nadja jede Spur. Für ihre Anhänger nur schwer zu ertragen...

Naddels Fans sind in Sorge

Wie unter dem letzten Post von Naddel deutlich wird, scheinen sich ihre Anhänger große Sorgen um ihr Idol zu machen. So kommentieren sie: "Hallo Nadja, ich würde mich freuen, Dich mal wieder zu sehen" sowie "Haaalooo...bist noch mal online? Oder wer weiß wo?" Nadja gab dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass bei der Power-Frau alles in Ordnung ist...

