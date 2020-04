Nadja Abd el Farrag: Vom Pech verfolgt! Ihr Glück ist erneut zerbrochen!

Arme Naddel! Eigentlich schien mit ihrem Neuanfang alles so gut zu laufen. Die Ex von fand in Dangast an der Nordsee nicht nur eine neue Heimat, sondern ebenfalls einen neuen Job. Doch jetzt das Traurige...

Naddel schüttet ihr Herz aus

Wie Naddel nun berichtet, macht ihr die Corona-Krise bei ihrem Neuanfang einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So erklärt die Power-Frau gegenüber " ": "Vor zwei, drei Wochen habe ich gedacht: 'Also irgendwie komme ich von diesem Pech 'Nadja' weg. Alles das, wo ich mich am Anfang immer wahnsinnig freue, geht meistens, geht immer den Bach herunter. Also ich hoffe, dieses Mal - ich meine, ich habe ja so einen tollen Anfang gehabt -, dass es dieses Mal auch weiterhin positiv ausgeht." Doch damit nicht genug...

Naddel hat keinen Alternativ-Plan

"Einen Plan B gibt es nicht, habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht", erklärt Naddel weiter. Jedoch ist sie in der Hoffnung: "Dass ich den Job weiterhin behalte, das ist alles." Doch die Chancen stehen schlecht: "Doch die Chancen stehen schlecht: "Ich war nachher zum Schluss mehr in der Massage und Kosmetik in dem Bereich und das ist natürlich, da kannst du ja natürlich nichts machen." Wie es für Naddel wohl weiter geht? Wir können gespannt sein und drücken ihr die Daumen!

