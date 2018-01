Nadja Abd el Farrag: Wunderbare Nachrichten nach 10 Jahren!

Abgefahren! Exklusive "Closer"-Fotos zeigen Nadja Abd el Farrag (52) bei ihrem neuesten Projekt: Vorbei ist der Griff zum Glas, jetzt gibt sie ordentlich Gas!

Ganz ohne letzte Instruktionen ihres Hamburger Fahrlehrers Sven möchte sich Naddel dann doch nicht hinters Steuer des Toyotas setzen. Sie versucht, ihre Nervosität wegzulächeln, schaut sich hinterm Lenkrad sitzend noch einmal alles an, dann startet sie in ihre erste Fahrstunde seit mehr als zehn Jahren – ohne abzuwürgen. Läuft, Naddel! Aber hoffentlich nicht mehr lange. Denn in wenigen Wochen will sie fahren und ihren Führerschein wiederhaben.

Nadja Abd el Farrag: Naddel ist zu krank für die Bühne!

Naddel verlor ihren Führerschein durch Alkohol

Als "Closer" sie auf ihre geheimen Fahrstunden anspricht, verrät sie: „Es ist meine erste Woche. Ich mache die theoretische Prüfung parallel und lerne auch ganz viel.“ Vor mehr als zehn Jahren verlor die Partysängerin ihre Fahrerlaubnis, als sie mit zu viel Promille hinterm Steuer erwischt wurde. Anschließend hatte sie sich nie bemüht, den Führerschein zurückzubekommen – bis jetzt. „Ich brauche nicht unbedingt ein Auto. Aber das Fahren hat mir immer Spaß gemacht. Und ich möchte mir auch persönlich was beweisen“, erklärt der TV-Star.

Alkohol ist jedenfalls keine Bedrohung mehr, vom dem lässt sie aktuell – auch aufgrund ihrer Leberzirrhose – ohnehin die Finger. Und wie fühlten sich die ersten Momente zurück hinterm Steuer an? „Es kam mir total schnell vor, als ich da so entlangfuhr. Dann schaute ich auf den Tacho, und der stand bei 20 km/h. Da musste ich lachen. Aber nach den ersten Kilometern hat man dann wieder schnell ein Gespür.“