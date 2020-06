Nadja Abd el Farrag: Naddel ist zu krank für die Bühne!

Für eine Autogrammstunde kam Naddel dennoch vorbei. Und tatsächlich: Auf den Bildern in dem sozialen Netzwerk sieht sie nicht gesund aus. Ihr gerade erst wiedergewonnenes Lächeln sind einem eingefallenen Gesicht und einem ausdruckslosem Blick gewichen.

Was ihr genau fehlte ist unklar. Vielleicht musste sie sich auch nur wegen ihrer erneuten OP schonen. Nach einem Sturz vor etwa elf Monaten musste Naddel am Fuß operiert werden. Ihr wurden Schrauben und Metallplatten in den Fuß operiert werden. Diese wurden nun entfernt.

Dennoch: Vielleicht steckt auch mehr dahinter. Ihre Freundin Krümel und auch ihre Fans machen sich schließlich schon länger Sorgen um Naddel.