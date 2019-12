Nadja Abd el Farrag: Zuckersüße Neuigkeiten mit 54 Jahren!

Na endlich! Obwohl in den letzten Tagen wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen um kursierten, wendet sich die Ex von nun mit einer freudigen Botschaft an ihre Fans...

Nadja Abd el Farrag verliert Job in "Krümels Stadl"

Erst kürzlich berichtete "Bild Mallorca" darüber, dass Naddel und Krümel von "Krümels Stadl" ihre Zusammenarbeit beendet haben. Für alle Naddel-Fans ein absoluter Schock! Schließlich ist bekannt, dass die Ex von Dieter unter massiven finanziellen Problemen leidet und sie ohne die Auftritte bei Krümel knapp 20.000 verliert. Wie es heißt, sollen vor allem Naddels exorbitante Gagen-Forderung für das Aus verantwortlich sein. Bestätigt wurde dies von der 54-Jährigen zwar nie, aber wie Naddel jetzt berichtet, gehören solche Jobs eh der Vergangenheit an. So postet sie nun via " ": ""Jetzt geht es los! Ein neuer Job beginnt, endlich kann ich arbeiten!! Ein normaler Job, mit vielen Möglichkeiten! Danke für so viele Angebote! Demnächst mehr!" Wow! Was für Hammer- , die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Naddels Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter Naddels Post deutlich wird, freuen sich ihre Fans für ihr Idol. So kommentieren sie: "Liebe Nadja, DU rockst es...!!! Glaube an DICH...!!!" sowie " Alles, alles Gute und viel Glück, ich freue mich wirklich sehr für dich." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wo Naddel anfängt zu arbeiten, wollte sie uns allerdings noch nicht verraten. Ihre Vorfreude kann sie dennoch nicht verbergen: "Ich bin so aufgeregt... deswegen kann ich nicht schlafen, freue mich so." Wir können also gespannt sein und wünschen Naddel für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute!

