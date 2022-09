Nadja Adb el Farrag: Mysteriöse Hinweise nach Naddels rätselhaftem Verschwinden

Ob sich die Beobachtungen wirklich so zugetragen haben, lässt sich nicht nachweisen. Die Aussagen deuten auf jeden Fall daraufhin, dass sich Nadja Abd el Farrag nach wie vor in ihrer Heimatstadt Hamburg aufhält. Wie es ihr geht und was sie in den vergangenen sechs Monaten seit ihrem letzten Instagram-Posting gemacht hat, kann aber wohl nur sie selbst bentworten.