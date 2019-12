Nadja Benaissa: Mega Comeback des "No Angels"-Stars

Beinahe zehn Jahre lang hat man kaum noch etwas gehört von . 2010 kam heraus, dass der Ex-" "- mit HIV infiziert ist und ihre Erkrankungen mehreren Ex-Freunden verheimlicht hatte. 2009 folgte die Festnahme und ein Prozess. Nach einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung zog sich Nadja Benaissa aus der Öffentlichkeit zurükc. Doch inzwischen hat die Mutter einer Tochter mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen, schaut wieder optimistisch in die Zukunft.

Inzwischen singt Nadja Benaissa in der A-Cappella-Band medlz, geht 20202 auf Tour und hat während ihrer Auszeit sogar ihr Abitur nachgeholt, wie sie gegenüber "Bild" verriet. "Ich bin seit eineinhalb Jahren wieder aktiv am singen. In Babyschrittchen geht’s voran", so die 37-Jährige.

So geht es Nadja Benaissa heute

Auch gesundheitlich geht es der Sängerin heute besser. "Ich bin Veganerin, mache wieder mehr Sport." Nur in der Liebe hatte Nadja bislang noch kein Glück. "Ich bin Single, und es ist alles gut", sagt sie.

Nadja Benaissa: "Es tut mir von Herzen Leid"

Bei postet Nadja Benaissa bereits die ersten Songs und Bilder ihrer neuen Band. "Nach unserer Premiere im April 2020 werden wir mit unserem neuen Programm auf Deutschland Tournee gehen, ich halte euch auf dem Laufenden", verkündete sie kürzlich. Auf dieses Comeback werden sich sicher viele Fans von früher bereits freuen.

Im Video seht ihr, was der Rest der "No Angels" heute macht: