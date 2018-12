Nancy Wilson: Die Jazz-Legende ist tot

Ihre Songs sind legendär. Zu ihren bekanntesten Werken gehörten unter anderem "Guess Who I Saw Today" oder "(You Don't Know) How Glad I Am". Rund 50 Jahre stand sie auf der Bühne und galt zu den bekanntesten Jazz-Sängerinnen überhaupt.

Ihre Managerin Devra Hall Levy bestätigte die traurige Todesnachricht. Im Alter von 81 Jahren sei sie in ihrem Anwesen friedlich eingeschlafen, wie sie gegenüber „Associated Press“ verlauten ließ.

Nancy Wilson wurde mehrmals ausgezeichnet

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie zahlreiche Alben, welche schnell die Charts eroberten. Für ihre Hits wurde sie mehrmals geehrt – unter anderem erhielt sie den Grammy in den Jahren 1965, 2005 und 2007. Sie hinterlässt zwei Kinder im Alter von 55 und 43 Jahren.