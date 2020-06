Naomi Campbell: Selbstbewusster mega Busen-Blitzer

So richtig beschämt sah das Model allerdings nicht aus. Kein Wunder: Sie nahm vor einiger Zeit schon an der Aktion „Free the Nipple“ teil, bei der sich (prominente) Frauen rund um den Globus dafür einsetzten, dass Brustwarzen auf sozialen Netzwerken wie Instagram nicht mehr zensiert werden müssen.

Auf der Party von Madonna hatte Naomi sicherlich das Vergnügen, mit einigen gleichgesinnten über blanke Brüste zu sprechen. Neben Madonna, die mit Nacktheit und Provokation nämlich auch kein Problem zu haben scheint, war auch Kate Moss unter den Gästen.