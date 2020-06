Naomi Watts: "Ich hungere nicht."

"Ich habe glücklicherweise ziemlich gute Gene, aber ich hungere nicht. Ich genieße mein Essen. Ich hungere nicht, weil, wenn ich anfange mir etwas zu entsagen, dann habe am meisten Lust darauf", sagte sie dem "People"-Magazin.

Sie habe eigentlich ihr ganzes Leben die gleiche Kleidergröße gehabt. Ihr gehe es nur darum, in Form zu bleiben.

Aber sie gibt zu, dass sie zu Zeiten der Preisverleihungen etwas genauer auf ihre Ernährung achte, denn sie setze sich zu dieser Zeit mehr unter Druck.

"Es tut so gut, jetzt wieder alles essen zu können, was ich möchte. Ich habe während der Award Season vermutlich mehr als sonst trainiert. Man zeigt viel Arm und in meinem Alter muss man etwas härter trainieren, das ist wahr", sagt Naomi Watts offen und ehrlich.

Sie und ihr Partner Liev Schreiber würden die gemeinsamen Söhne Sasha (5) und Kai (4) in der gleichen gesunden Weise erziehen.

"Das Gute ist, dass ich immer sehr früh zu Abend esse, weil ich zusammen mit meinen Kindern esse", so die 44-Jährige.

Wenn sie auf Reisen seien, genieße sie aber das landestypische Essen und denke nicht an ihre Diät.

"Ich fahre nicht nach Paris, um einen Salat auf meinem Teller rumzuschieben. Ich fahre nach Paris, um Brot zu essen und guten Wein zu trinken. Ich mag es, gut zu leben. Wir essen gesund, aber wenn wir unterwegs sind, essen wir, was es gibt", berichtete Naomi Watts.