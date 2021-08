Narumol: Bittere Tränen! Sie fordert das Aus

Narumol vermisst ihren Mann Josef und ihre Tochter Jorafina. Plötzlich brechen bei ihr alle Dämme. "Ich war noch nie so lange weg", schluchzt sie. Ihre Mitbewohner versuchen Narumol zu trösten - ohne Erfolg. "Es war ein sehr emotionaler Moment, der einem wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat. Narumol ist so eine tolle und herzliche Frau", beschreibt Andrej Mangold die Situation.