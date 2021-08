Narumol: Bittere Tränen! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Obwohl Narumol nicht mehr beim "Kampf der Realitystars" dabei ist, ist sie für viele Zuschauer die Siegerin der Herzen. Mit ihrer guten Laune und den flotten Sprüchen bleibt sie der absolute Star der Sendung. Doch leider hatte sie in Thailand nicht immer so viel Spaß, wie sie es sich gewünscht hätte. Das lag nicht nur am Heimweh, sondern auch an der hinterhältigen Art, die manche Mitstreiter an den Tag gelegt haben...