Narumol: Es ist so weit! Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung!

Diesen Tag wird sie nie vergessen! (54), die kultige Teilnehmerin von „ “, reiste mit der Familie in ihr Heimatland, um dort an einer privaten Audienz am Königshof teilzunehmen. „Für mich geht damit ein wahrer Traum in Erfüllung“, schwärmt die sympathische Thailänderin.

Seit zehn Jahren lieben sich die gutherzige Asiatin und der kernige Bauer Josef (58) nun schon. Von der bayerischen Provinz zog es das Paar samt den Töchtern Jorafina (7) und Jenny (20) jetzt nach Bangkok. Der Familie wurde eine feierliche Audienz bei der königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn (64) gewährt – eine Gelegenheit, mit der Narumol nie in ihrem Leben gerechnet hat.

Narumol und Josef erlebten ein Abenteuer

Das Kurioseste dabei: Den royalen Besuch hat Narumol ihren königlichen Kochkünsten zu verdanken. Im vergangenen Oktober waren die Wahl-Bayerin und ihr Ehemann als Ehrengäste und Botschafter der Deutsch-Thailändischen Kultur zu einem Thaifestival in Kiel eingeladen, das unter der Schirmherrschaft der Prinzessin steht. Bei diesem Fest wurde auch ein Papaya-Salat-Wettbewerb veranstaltet. „Dieser Salat ist eine meiner Spezialitäten“, sagt der beliebte -Star stolz. Und obwohl sie den Wettstreit nicht gewann, wurde sie zu einer Audienz bei der Prinzessin eingeladen. Eine große Ehre für die königstreue Narumol!

Somit ging es nun ab nach Thailand. Weil Lila die Farbe der Prinzessin ist, ließen sich alle lilafarbene Roben schneidern. Und selbst Josef war so begeistert, dass er sich für das Event extra schminken ließ – zum ersten Mal in seinem Leben!