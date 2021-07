Narumol: Fiese Klatsche bei "Kampf der Realitystars"

Bei der ersten Team-Challenge wurde den Kandidaten Fragen über sich gestellt. Im Anschluss mussten sie erraten, welche Antwort die meisten Zuschauer gegeben haben. Lagen sie mit ihrer Einschätzung falsch, wurde ein Koffer einkassiert. Am Ende konnte sich das Team 4 Punkte erspielen. Prinz Frédéric von Anhalt durfte bestimmen, welche Koffer in der Sala bleiben. "Die Frauen zuerst! Das ist doch ganz klar", verkündete der 78-Jährige. Also entschied er sich für Jenefer Riili, Claudia Obert, Loona und Gina-Lisa Lohfink.