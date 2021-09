Narumol: Große Sorge um ihre Gesundheit

Via "Instagram" teilte Narumol nun ein Foto von sich, welches sie in einer Großküche in Sankt Johann in Tirol zeigt, Narumol steht dabei wie gewohnt fröhlich vor einem XXL-Kochtopf und scheint sich prächtig zu amüsieren. Doch ihre Fans wollen scheinbar ein ganz anderes Thema ansprechen: Narumols Zigarettenkonsum! So heißt es unter dem Post: "Ich mag dich liebe Narumol, aber gib das Rauchen auf. Denk an deine Gesundheit." Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Die Anhänger von Narumol sind sehr besorgt um die Power-Frau. Ob die Frau von Bauer Josef dies wohl zum Anlass nimmt, um die Glimmstängel in die Schublade zu legen? Wir können gespannt sein...