Narumol: JA, Glücks-Nachricht an Weihnachten! Josef ist gerettet

Glücklich und losgelöst wirkt die „ “-Kultfamilie in ihrem Familienurlaub in St. Johann in Tirol. Die kleine Auszeit tut der Familie gut, wie gegenüber "Das Neue Blatt" verrät: "Ich hatte gerade Ski-Unterricht bei Hermann. Waaaahnsinn! Ich hab’ geschrien wie verrückt. Das ist für eine Thailänderin ganz schön schwer. Meine Töchter Jorafina und Jenny haben deutlich mehr Talent als ich."

Josef ist stolz auf seine Frau: "Sie hat all ihre Ängste überwunden. Sie ist mit uns in einer Gondel in die Bergwelt der Kitzbüheler Alpen gefahren. Dabei war sie doch immer 'fick und fertig'. Erinnert euch an unseren Ausflug bei 'Bauer sucht Frau'. Und sie stand auf Skiern. Okay, bis zur Olympiateilnahme wird es wohl noch ein paar Jahre dauern."

Der Muskelkater ließ jedoch nicht lange auf sich warten. "Mir tun alle Knochen weh vom Skifahren. Und nachts musste mein Mann mir Magnesium geben, weil ich solche Krämpfe hatte", klagt Narumol.

Narumol und Josef haben ein Grund zum Feiern

Weihnachten feiern Narumol und Josef jedoch zu Hause: "Ich gehe mit Jorafina in die Kindermette in Pittenhart, Josef besucht später die Christmette. Es gibt Lammkeulenbraten. Was mich sehr freut: Jenny und ihr Freund Michael sind an Heiligabend und Silvester bei uns. Wir machen es uns gemütlich."

Doch das schönste Geschenk hat Bauer Josef längst bekommen. Er verrät die süße Neuigkeit: "Jenny hat nun fest vor, meinen Hof zu übernehmen. Ich hatte mir schreckliche Sorgen gemacht, was meine Nachfolge betrifft. Der Hof und die Tiere sind seit Jahrzehnten in Familienhand – ich hatte Angst, alles zu verlieren. Ich hab’ ja schon als kleiner Junge hier gearbeitet. Die Tiere, die Ländereien, die Höfe – all das ist mein Leben. Vielleicht möchte auch Jorafina irgendwann einsteigen. Jetzt baue ich den Mädels einen neuen Stall, damit sie weniger harte, körperliche Arbeit verrichten müssen."

Narumol ergänzt: "Jenny hat gerade ihren Führerschein bestanden. Josef geht mit ihr ein kleines Auto kaufen. Wir sind alle happy!"

