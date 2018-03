Narumol & Josef: Drama um ihr süßes Enkelkind

TV-Bäuerin Narumol will dem Baby ihres Sohnes eine Zukunft schenken. Doch mit ihren Plänen riskiert sie neuen Zoff!

Nichts wünscht sich Narumol (52) sehnlicher als ein zweites Baby mit ihrem Josef (56). Nach der dramatischen Schwangerschaft mit Tochter Jorafina vor sechs Jahren schien dieser Wunsch jedoch für immer unerfüllbar zu bleiben – bis jetzt. Doch auch diesmal geht das Kinder-Glück mit einem schlimmen Drama einher.

Narumol & Josef: Sie adoptieren ein Mädchen!

„Narumols Gesundheit steht über allem“, stellte Josef schon vor Jahren klar. Deshalb schlossen beide eine erneute Schwangerschaft aus. Jetzt hat das Paar scheinbar endlich einen anderen Weg gefunden, sich den Baby-Wunsch zu erfüllen.

Sie wollen Narumols Enkelin Mable adoptieren! Sie ist die Tochter ihres Sohnes Jack, der in Thailand lebt. Von Mables Mutter ist er getrennt. Deshalb fürchtet Narumol jetzt, dass es dem Mädchen in Thailand schlecht geht. Sie will sie nach Deutschland holen. „Sie muss eingebettet sein in eine Familie“, sagt sie.

Doch was wird Mables Mutter zu diesen Plänen sagen? Schließlich will sie ihr Baby bei sich haben! Dieses neue Familien-Drama dürfte sehr an den Nerven der sensiblen Narumol zerren!