Sie wollte einfach nicht mehr, fühlte sich in ihrer Ehe mit Josef (58) alles andere als glücklich: Narumol (53) hatte geplant ihren Bauern zu verlassen. "Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht besser meine Sachen packen sollte", erklärte sie jetzt. Die schwere Arbeit auf dem in Pittenhart (Oberbayern) setzt ihr zu - sie ist seit ihrem Schlaganfall 2016 und einer lebensgefährlichen Muschelvergiftung letzten August gesundheitlich nicht mehr voll auf der Höhe, hat Probleme mit dem Rücken und dem Blutdruck. "Ich habe oft nicht mehr die Kraft zu kämpfen", gesteht die gebürtige Thailänderin, die ihren Josef 2009 in der Kuppelshow " " kennen- und lieben gelernt hat. Ein Jahr später wurde geheiratet, 2011 kam schon Töchterchen Jorafina (6) zur Welt.

Narumol & Josef: Traurige Neuigkeiten! Wie konnte er das nur tun?

Narumol: Ihren größten Wunsch konnte sie sich nicht erfüllen

Eigentlich träumte noch von einem weiteren Kind. Sie hatte sogar vor, das eigene Enkelchen Nalinippa (3) zu adoptieren. Das Töchterchen ihres Sohnes Jack, der noch in Thailand lebt, ist ihr ans Herz gewachsen. Doch sie hat Angst, sich zu viel zuzumuten. Zumal Josef wenig Verständnis dadür hat, dass Narumol nicht mehr so richtig anpacken kann, wie er das von einer Bäuerin erwartet. Tochter Jenny (19) aus Naromuls vorheriger Ehe mit einem Deutschen (ihr Mann Günter starb 2008), die eigentlich mit ihrem Freund Michael (25) in einer kleinen Wohnung in Traustein lebte, ist jetzt zu ihrer Mama zurückgekehrt.

Narumol & Josef: Scheidung? Er hat sie schon vom Hof geschmissen

Eine Flucht nach Bankok ist Narumols letzte Rettung

Das junge Paar will auf dem Hof helfen. Und beide flehen Josef inständig an, mehr Verständnis für die kranke Narumol zu zeigen, damit sie nicht noch schwächer wird und die Liebe für immer zerbricht. Alles Zureden scheint Erfolg und Einsicht gebracht zu haben: Um seine Ehe zu retten, hat der 58-Jährige seiner Frau einen Urlaub in der Heimat geschenkt. In Bangkok verbrachte das Ehepaar ein paar wunderschöne Tage mit den Kindern - weit, weit weg vom großen Hof und der vielen Arbeit in Bayern (zu sehen am 19. November, 20:15 Uhr, "Bauer sucht Frau - Endlich Urlaub", ).