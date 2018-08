Reddit this

Narumol & Josef: So happy! Ihr großer Wunsch geht in Erfüllung

JOSEF & - Ihr „Baby“ lässt sie strahlen

Das Todes-Drama um ihren ersten Mann, der viele Stress auf dem Hof – die letzten Monate waren nicht leicht für Narumol (53)! Umso schöner ist die Freuden-Botschaft, die uns in diesen Tagen von der Thailänderin und ihrem Gatten Josef (57) erreicht: Ihr „Baby“ lässt sie strahlen!

Fehlgeburts-Schock: Narumol war mit Vierlingen schwanger!

Narumol & Josef wieder im TV

Narumol & Josef werden wieder in einer Show zu sehen sein! Damit geht der größte Wunsch des -Paares in Erfüllung! Bei "Echt Familie" (ab 13.8., 22.15 Uhr, RTL2) werden die 53-Jährige und ihr Mann von ihrem Leben im Chiemgau berichten: ehrlich, echt, wahrhaftig! „Wir sind ja keine Schauspieler“, gibt Narumol im Interview mit Das neue Blatt zu bedenken. Da wird in der Sendung die ein oder andere Streitigkeit mit ihrem Josef nicht ausbleiben. „Manchmal kracht es heftig zwischen uns“, gibt sie zu.

Auch an ihrer Leidenschaft, dem Dirndl-Design, lässt die dreifache Mama die Zuschauer teilhaben. „Sie werden staunen“, verkündet Narumol stolz. Und wer weiß: Wird die Sendung ein Erfolg, sehen wir das Paar vielleicht nächstes Jahr sogar auf der Kinoleinwand …