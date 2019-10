Narumol & Josef: Unerwartetes Geständnis nach 10 Jahren!

Reddit this

Exakt zehn Jahre ist es her, dass sich Narumol (54) und Landwirt Josef (58) bei „ “ in der fünften Staffel zum ersten Mal sahen. Seither geht das Kult-Paar gemeinsam durch dick und dünn, meisterte viele Probleme. Denn beide geben zu: „Wir müssen für unser Glück ständig kämpfen!“

Narumol: "Alle dachten, dass ich das Handtuch werfe"

Vor allem die gebürtige Thailänderin hat es mit ihrem kernigen Bauern wirklich nicht immer leicht. „Josef ist ein guter Mann: harte Schale, weicher Kern“, sagt sie in „Das neue Blatt“. „Aber als wir uns 2009 bei kennengelernt haben, hat in Josefs Heimat niemand an mich geglaubt. Alle dachten, dass ich nach spätestens ein bis zwei Jahren das Handtuch werfe!“

Narumol & Josef: Schreckliche Explosion! Drama auf ihrem Hof!

Narumol und Josef gönnen sich kleine Auszeiten

Ein Trugschluss, auch wenn der Alltag auf dem Bauernhof in Bayern die Familien-Harmonie manchmal durcheinanderbringt. „Darum sind kleine Auszeiten wie unsere Italien-Reise so wichtig“, weiß . Gemeinsam mit den Töchtern Jorafina (8), Jenny (20) und deren Freund Michael (24) gönnte sich das Paar gerade ein paar romantische Tage Freizeit in der Lagunen-Stadt Venedig.

Werden Naurom und Josef nochmal Eltern? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: