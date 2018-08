Narumol und Bauer Josef: Diese Tatsache belastete ihre Ehe!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von und Bauer Josef! Obwohl die Kult-Bäuerin dafür bekannt ist, dass sie ihrem Josef gerne mal etwas Feuer unter dem Hinter macht, sorgt eine der neusten Informationen nun dennoch für jede Menge Kopfzerbrechen. Steht die Ehe von Narumol und Josef etwa auf der Kippe?

Narumol: "Es war ein Riesenschock für uns, als er starb"

Narumol: Sie fühlt sich hängen gelassen

Seitdem Bauer Josef und Narumol bei " " in sich die große Liebe fanden, ist die Thailänderin damit beschäftig, den Hof sowie die kleine Familie unter einen Hut zu bekommen. Dass sie sich bei so viel Arbeit auch ein eigenes Projekt wünscht, ist also kaum verwunderlich. Doch jetzt das Traurige! Bauer Josef scheint davon nur wenig begeistert zu sein...

Wie nun bei " 2 -Echt Familie - Das sind wir" zu sehen ist, plant Narumol aktuell ihr ganz eigenes Projekt. Sie möchte selber den Design-Pinsel schwingen und für ihre treuen Anhänger Dirndl designen und diese verkaufen. Josef soll ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen - dies dachte sich zumindest Narumol...

Narumol: Bauer Josef musste erst überzeugt werden

Obwohl Narumol eigentlich stets auf die Hilfe von Bauer Josef zählen kann, musste dieser von Narumols Dirndl-Idee erst überzeugt werden. Anfangs vertrat er die Annahme, dass sich Narumol dadurch zu wenig auf ihn und ihre gemeinsame Tochter konzentrieren könnten. Wie belastend! Doch zum Glück konnte Narumol ihrem Liebsten das Gegenteil beweisen, sodass Josef sich ans Werk machte, um für seine Göttergattin eine rollende Boutique anzufertigen. Es wird somit deutlich: Narumol und Josef können einfach jede Hürde meistern!