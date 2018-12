Reddit this

Nichts bleibt ihr erspart! Wieder hat ein schreckliches Drama Narumols (53) heile Welt erschüttert. Die Thailänderin ist am Ende!

Aber was ist geschehen? Der Zentral-Ofen auf dem Hof ist explodiert! „Es war grauenhaft“, so die Frau von Bauer Josef (58) in Das neue Blatt. „Wir hatten Todesangst!“ Dass , ihrem Mann und Tochter Jorafina (7) nichts passiert ist – ein Wunder!

Doch der Ofen, das Wärme-Kraftwerk des Hofes, ist hinüber! „Jetzt müssen wir frieren und haben kein warmes Wasser“, klagt die dreifache Mutter. Bei der Bäuerin liegen die Nerven blank! Ihr wird alles zu viel! Der viele Zoff mit Josef, jetzt die Explosion – sie will nicht mehr!

Narumol kann nicht mehr

Sogar das Fest der Liebe ist ihr zuwider. „Weihnachten bedeutet kochen, putzen, aufräumen, vorbereiten, einkaufen!“, ätzte sie. So aufgebracht war Narumol ja noch nie! „In Thailand habe ich auch Familie. Dort feiern wir kein Weihnachten!“, betont die 53-Jährige. Flüchtet sie jetzt in ihre Heimat – und lässt Josef zurück?

Viel zu oft hat Narumol in den letzten Wochen und Monaten klein beigegeben. „Er hat nur den Hof und seine Tiere im Kopf“, weiß sie jetzt. Rücksichtnahme? Fehlanzeige! Dabei hatte sie doch Anfang 2016 einen Schlaganfall. „Ich kann gesundheitlich nicht mehr so viel im Stall helfen. Ich bin kaputt“, klagt sie an. „Aber das kann Josef nur schwer akzeptieren.“ „Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich meine Sachen packen soll!“, verrät sie.

Ob sie sich zu diesem Schritt nun endgültig durchgerungen hat? Das hofft niemand. Doch die Thailänderin stellt ernüchtert fest: „Im Alltag sinkt der Liebes-Pegel schon mal auf zehn Prozent.“