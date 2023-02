"Bauer sucht Frau" Narumol & Josef: Traurig! Ihr verzweifelter Kampf um die Ehe ist hoffnungslos

Eigentlich sollte alles so romantisch werden. Sie wollten schmusend im flauschigen Bademantel auf dem kuscheligen Sofa, den Blick auf den schneebedeckten Wilden Kaiser genießen. Im Kamin sollte ein Feuer fackeln. Doch ein Anruf zerstörte die Idylle, wie Narumol im Interview "Das Neue Blatt" verriet: "Wir haben einen Anruf bekommen. Eine von Josefs Kühen hatte ein Kälbchen bekommen. Es war leider krank. Mein Mann musste also sofort seine Sachen packen und nach Pittenhart. Er kam zu spät, konnte das Tier nicht mehr retten." Ein heftiger Schlag für das Paar! Denn sie leben für ihren Job und ihre Tiere auf dem Hof. Doch auch die Ehe leidet unter dem ständigen Stress, wie sie gegenüber dem Magazin gestand: "Wir werden immer von der Arbeit auf dem Bauernhof eingeholt. Aber wir haben die Zeit in diesem Traumhotel total genossen. Sich verwöhnen lassen, die gute Küche vom Chef Hauser und seiner Familie, die Natur – das ist für uns etwas ganz Besonderes. Josef steht sonst auf, bevor der Hahn kräht. Und schläft manchmal abends vor Erschöpfung im Heu ein. Unsere Tage könnten 40 Stunden haben – wir haben sooo viel zu tun mit der Landwirtschaft."

Doch nicht nur die Zeit sitzt den beiden im Nacken. Auch der Körper verliert an Leistungsfähigkeit. Das hat Narumol nun zu spüren bekommen. "Ich komme gerade vom Osteopathen, der mich einrenken musste. Meine Knochen haben laut geknackt. Ich war total verspannt, konnte nicht mehr richtig atmen. Er sagt, ich soll mich schonen. Aber das geht nicht. Es ist so schwer, zuverlässige Hofhelfer zu finden. Also muss ich ran", erzählte sie "Das Neue Blatt" im Interview. Denn für Josef und ihre quirlige Frau steht die Zukunft des Hofes auf dem Spiel und somit lässt sich an die Rente noch lang nicht denken.

Ob der ständige Stress auch die Ehe überstehen wird, steht in den Sternen. Doch Narumol gibt sich optimistisch, denn sie findet: "Man muss nicht jeden Streit austragen. Meine neue Taktik: ein Ohr rein, ein Ohr raus. Funktioniert. Wir gehören eben zusammen!"

Auch interessant