Natalia Osada: Liebes-Beichte!

Natalia Osada schwebt wieder auf Wolke Sieben! Drei Monate nach dem Liebes-Aus mit Bastian Yotta ist die Blondine wieder verliebt!

Natalia Osada ist super happy!

Ihre Liebe zu Bastian Yotta lebte Natalia Osada öffentlich. Klar, sie lernten sich schließlich vor laufenden Kameras kennen. Lange hielt die Liebe aber nicht an, nach nur wenigen Wochen war Schluss. Schuld soll die große Entfernung gewesen sein - und zu wenig Unterstützung. "Wenn von seiner Seite aus nicht viel Unterstützung für mich kommt, und alle wissen, dass ich mein Abitur nachhole und dass das für mich die Priorität Nummer eins ist. Egal wie ich es abschließen werde, ich will es definitiv abschließen", schimpfte die Blondine damals.

Ihren neuen Freund möchte sie aber lieber geheim halten. "Ich möchte ehrlich gesagt noch gar nicht so viel verraten und ich möchte mein Privatleben in nächster Zeit auch privater halten. Wenn eine Beziehung im Fernsehen entsteht, kannst du es nicht privat halten. Das ist keine Beziehung, die im Fernsehen entstanden ist, also möchte ich es für mich genießen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich", schwärmt die Ex-"Adam sucht Eva"- Kandidatin gegenüber Promiflash.