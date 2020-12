Natalie Desselle-Reid: Die Schauspielerin ist tot

Dann findet sie langsam ihre Worte. "Ich verarbeite immer noch die erschütternden News - und während ich all eure lieben Worte lese, fließen all die Erinnerungen an Natalie zurück. [...] Natalie war einer der kostbarsten Menschen, die ich jemals gekannt habe. In dem Moment in dem wir uns getroffen haben, warn unsere Herzen miteinander verflochten. [...] Ich werde dich immer lieben, meine süße Freundin", so Halle Berry in einem weiteren Post.

Damit spricht sie sicher vielen aus dem Herzen...

