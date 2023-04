Natascha Ochsenknecht: 11 Jahre nach der Trennung - jetzt packt sie über Uwe Ochsenknecht aus

In der Show "Inas Nacht" ließ Uwe Ochsenknecht nun seine Meinung zu der Doku "Diese Ochsenknechts" seiner Familie ab und stichelte: "Das hab ich schon seit der Scheidung gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, hoffentlich können die Leute den Qualitätsunterschied sehen und ich glaube, es ist gelungen". Schon damals hieß Ex Natascha Ochsenknecht diese Aussage nicht gut, nun sprach sie mit uns erneut über das Verhalten ihres Ex-Mannes.

Bei der Präsentation ihrer Vasen-Kollektion mit dem "Höhle der Löwen"-Start-Up "The Way Up" verriet sie uns im InTouch Online-Exklusivinterview, was sie zu einer solchen Aussage des Familienvaters zu sagen hat: