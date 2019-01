Natascha Ochsenknecht: Beauty-OP-Schock!

Ach du Schreck, was ist denn mit Ex-Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht passiert? Auf ihrem -Account schockierte sie ihre Fans mit Aufnahmen, auf denen sie sich blutüberströmt zeigt. Was steckt dahinter?

Besuch beim Beauty-Doc

Keine Sorge! Natascha wurde nicht in eine Prügelei oder einen schweren Autounfall verwickelt. Sie ließ ihre Follower lediglich an ihrem Vampir Lifting teilhaben. "Deshalb sehe ich mit 76 so Bombe aus", schrieb sie zu den Bildern. Bei den Fans kam die Aktion allerdings überhaupt nicht gut an. "Sorry! Das ist krank", "Oh mein Gott! Tut das nicht weh?!" und "Natascha, das hast du doch gar nicht nötig", kommentierten sie.

So funktioniert Vampir Lifting

Bei dem -Eingriff wird ein Serum aus dem eigenen Blut hergestellt und anschließend unter die Haut gespritzt. Diese Prozedur soll Falten glätten und das Bindegewebe stärken. - wie und schwören auf die blutige Beauty-Methode. Erst kürzlich dokumentierte auch TV-Star Carmen Geiss auf Instagram ihr Vampir Lifting.