Natascha Ochsenknecht: Corona diagnostiziert! "Meine Lunge hat gebrannt wie Feuer"

Auch ihren Geruchs- und Geschmackssinn hat Natascha verloren. "Ich hoffe, dass er bald wiederkommt. Ich trinke und esse eigentlich nur Papier und Wasser. Schon ein komisches Gefühl." Mittlerweile befindet sich Natascha glücklicherweise wieder auf dem Weg der Besserung. "Es ist kein lockerer Spaziergang. Bei jedem schlägt das natürlich anders an. Ich bin froh, dass ich als Risikopatientin trotz allem es so gut überstanden habe", so die Blondine. Im gleichen Atemzug gibt Natascha noch eine weitere Entwarnung. Ihre schwangere Tochter Cheyenne hat sich nicht angesteckt.