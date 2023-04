Natascha Ochsenknecht: Die Wahrheit über Yeliz Koc - Es ist alles anders als gedacht

Bei der Präsentation ihrer neuen Vasen-Kollektion in Kooperation mit dem "Höhle der Löwen"-Start-Up "The Way Up" ließ Natascha Ochsenknecht nun exklusiv neue Details über das aktuelle Verhältnis zu Yeliz Koc durchsickern. Haben sich die Wogen mittlerweile geglättet? Wider der Erwartungen vieler, scheint die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht ein besseres Verhältnis zu der Ex ihres Sohnes zu haben. Im Gegensatz zu Jimi selbst sehe Natascha die kleine Snow Elanie "regelmäßig". Weiter wird sie noch deutlicher und betont: