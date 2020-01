Natascha Ochsenknecht: Dschungelcamp-Drama! Ihr platzt der Kragen

Im fliegen die Fetzen! Immer wieder geraten die Camper aneinander, lästern übereinander und verbreiten schlechte Stimmung. Das geht vor allen Dingen auf den Zeiger!

Natascha Ochsenknecht ist genervt

Auf erinnert sie sich an ihre Zeit im australischen Dschungel zurück. „Was waren wir eine coole Truppe mit Spaß und nicht so einem negativen Gehetze", so die 55-Jährige. „Wer von sich selber behauptet, er hasse Lügen und Lästern, sollte es dann vielleicht besser machen. Dieses ständige 'Alle haben Angst vor mir und trauen sich nicht, mir was ins Gesicht zu sagen' geht einem ja echt auf die Klicker. Auf dicke Hose machen und bei jedem Piep heulen.“ Man könnte fast annehmen, dass sie hier über spricht…

Die Unruhe im Camp ließe sich eigentlich ganz einfach vermeiden. Nataschas Rat? „Respekt heißt das Wort und der Ton macht die Musik!“ Bleibt abzuwarten, ob die Dschungelbewohner sich kurz vor dem Ende noch einmal am Riemen reißen werden…

