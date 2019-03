Natascha Ochsenknecht: Fieser Seitenhieb gegen Michael Wendler

Reddit this

Die Beziehung von und seiner Freundin Laura ist vielen Fans ein Dorn im Auge. Sie können nicht verstehen, warum der 46-Jährige sich in eine 28 Jahre jüngere Frau verliebt hat. Die fiesen Kommentare auf den -Accounts der Turteltauben häufen sich täglich.

Seitenhieb gegen Michael Wendler

Nun meldet sich auch zu Wort und kann sich einen bösen Seitenhieb nicht verkneifen. "So richtig glücklich kannst du als Mutter erst sein, wenn deine Tochter zu alt für den Wendler ist", postete die 54-Jährige am Freitag auf Instagram. Autsch! "Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen“, feuert sie hinterher.

Doch der bissige Humor der 54-Jährigen kommt nicht bei allen Followern gut an. Diese erinnern sie daran, dass sie vor einiger Zeit noch mit Umut Kekilli zusammen war, der immerhin 20 Jahre jünger ist als sie. „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen“, meckert ein User. Von der Kritik will Natascha jedoch nichts wissen: "Entspann dich, das nennt man Humor", kontert sie.