Natascha Ochsenknecht: Jetzt lüftet sie ein süßes Geheimnis!

Es wird nicht ruhig bei . Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Natascha ab dem 24.09. mit der neuen " II"-Serie "Ibiza Diary" auf Sendung geht. Nun die nächste Sensation. Wie Natascha jetzt berichtet, werden auch ihre nächsten Monate alles andere als langweilig...

Natascha Ochsenknecht: Witziger Seitenhieb gegen ihren Ex

Natascha Ochsenknecht überrascht ihre Fans mit süßer Botschaft

Wie Natascha nun erzählt, ist ihr Kalender auch nach dem Dreh von "Ibiza Diary" weiterhin gut gefühlt. So lüftet die im Interview mit "InTouch-Online" ihr Projekt-Geheimnis und verrät auf die Frage, was bei ihr in den nächsten Monaten noch ansteht: "Gerade ist meine neue Kollektion bei Channel 21 zu sehen und meine erste Strick Kollektion erscheint diesen Monat in den Geschäften und online bei Zwillingsherz. Gerade habe ich mein drittes Buch fertig geschrieben das im Frühjahr 2019 auf den Markt kommt. Außerdem arbeite ich noch an zwei anderen Kollektionen die ganz anders sind... Im Fernsehen wird das ein oder andere auch zu sehen sein. Lasst Euch also überraschen…" Welch tolle Ankündigung! Doch damit nicht genug! Auch für das Fernsehen will Natascha weiterhin übe die Bildschirme flimmern. So ergänzt sie: "Ich bin ja öfters in verschiedenen Formaten zu sehen und das geht auch so weiter. Natürlich wäre es großartig wenn "Ibiza Diary" gut ankommt und wir dann weiterdrehen würden. Es war eine super Zeit mit einem tollen Team das zur Ibiza Family gewachsen ist. Anfragen für neue Projekte gibt es auch schon. Darauf freue ich mich." Absolute Hammer- ! Doch könnte sich Natascha auch vorstellen, ihren Lebensmittelpunkt nach Ibiza zu verlegen?

Natascha Ochsenknecht: Wird Ibiza ihre neue Heimat?

Dass Natascha das Ibiza-Feeling während der Dreharbeiten übermannt hat, ist definitiv kaum verwunderlich. Aber würde die Power-Blondine auch ihr Hab und Gut zusammenpacken, um dort ein neues Lebenskapitel aufzuschlagen? Natascha ist der Meinung: "Ibiza ist ein gemütlicher Traum. Klein mit entspannten Menschen und einem tollen Flair. Auf jeden Fall würde ich dort sofort wieder hin reisen wenn ich könnte. Wohnen auf Dauer wäre eine Option." Ehrliche Worte, die zeigen: Natascha zieht einen Umzug nach Ibiza nicht aus. Ob sie diesen Schritt jedoch in der nächsten Zeit realisieren wird, ist nicht bekannt. Erstmal freuen wir uns auf die vielen neuen Projekte, mit denen Natascha nicht nur ihre Fan-Herzen hoher schlagen lässt. Wer im übrigen Natascha in ihrer neuen "Ibiza Diary"-Rolle sehen möchte, sollte am 24.09. bei "RTL II" einschalten - viel Spaß dabei!