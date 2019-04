Natascha Ochsenknecht : Liebescomeback mit Umut Kekilli?

Erst im vergangenen stellte ihren neuen Freund Oliver vor. "Das ist echt wie ein Sechser im Lotto! Zwischendurch gucke ich dann auch so, okay, der ist immer noch da, alles klar", schwärmte sie damals. Doch die Liebe zerbrach nach nur einem Jahr.

Jetzt meldete sich Nataschas Ex Umut Kekilli zu Wort. "Man ist noch ein bisschen an den anderen Partner gewöhnt, da hat es der Mann, der nach mir kommt auch nicht leicht", erklärte er im Interview mit . "Ich glaube, dass man so einen Mann wie mich nicht so einfach vergessen kann." Auf die Frage, ob er sich ein Liebescomeback mit Natascha vorstellen könnte, antwortete er nur verlegen: "Alles gut soweit". Ein Nein klingt definitiv anders...

Umut hatte viele Affären

Neun Jahre waren Natascha und Umut ein Paar. Doch 2017 kam es zur Trennung. Er soll sie immer wieder betrogen haben. "Ich würde sagen, er war bei aktiver als im Haus. Es geht nicht um einen einmaligen Seitensprung. Man hat viele Chancen gegeben und der Neuanfang wurde nicht genutzt, dann muss man irgendwann mal sagen, dass es so nicht weitergeht", sagte Natascha damals. Mal sehe, ob sie Umut doch nochmal verzeihen wird...