Natascha Ochsenknecht: OP-Schock! Große Sorge um die 55-Jährige

hatte schon lange mit starken Schmerzen zu kämpfen. Vor einigen Wochen brach sie sogar in einem Berliner Restaurant zusammen. Diagnose: eine Zyste an der Wirbelsäule. Jetzt musste sich die dreifache Mama deswegen sogar unters Messer legen.

Natascha Ochsenknecht ist im Krankenhaus

Am Montagvormittag fand die Operation statt. "Ich bin gestern operiert worden, an der Wirbelsäule und werde hier in der Neurologie bestens versorgt. Liegen, liegen, liegen. Ich bin ausgeknockt und kriege dementsprechend auch Schmerzmittel", berichtete sie ihren Fans via . "Ich habe monatelang Beschwerden gehabt. Ich habe gedacht, ich habe Ischias und bin mit meinem Bein weggeknickt, gestolpert und umgefallen. Deshalb war ich auch so viel unterwegs, um meine Termine zu machen. Weil ich eben dringend diese Operation brauchte. Das ist jetzt passiert. Ich muss Geduld haben, was nicht immer einfach ist. Aber ich ziehe das durch."

So lang ist die Krankenakte von Natascha Ochensknecht

Doch Natascha ist eine echte Kämpferin. "Ich hatte eine Hirnhautentzündung mit Kopf-OP, drei schwere Bauch-OPs. Kein Organ ist mehr da, wo es mal war", erzählte sie mal in einem Interview mit "Bunte". Vor fünf Jahren sprang Natascha dem Tod gerade noch mal von der Schippe. Sie hatte einen Tumor oberhalb der Nase. "Auf einem Flug zurück nach Berlin riss plötzlich etwas im Kopf und ein Ohr ging zu. Zu Hause bekam ich extremes Nasenbluten. Am nächsten Tag hat der HNO-Arzt den Tumor direkt gesehen." Noch am selben Tag wurde sie notoperiert. Zum Glück ging es bisher immer gut aus!

Kürzlich legte Natascha eine überraschende Liebes-Beichte ab. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: