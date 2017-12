Vor zwei Tagen bestätigte das Management von Natascha Ochsenknecht die Trennung von ihrem On-Off-Freund Umut Kekilli. Nun erklärte die 53-Jährige, wie es ihr als Neu-Single wirklich geht.

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me..... Ein Beitrag geteilt von Natascha Ochsenknecht (@nataschaochsenknecht) am 10. Dez 2017 um 12:08 Uhr

"Hallo, ihr Lieben, ich wollte mich mal bedanken für eure lieben Nachrichten. Es geht mir einigermaßen gut, ich bin mit Cheyenne noch in London. Heute ist letzter Tag“, verrät sie in einem Video. „Manchmal ist es so im Leben, wenn man immer an die große Liebe glaubt, dann ist vielleicht manchmal der Frosch der Prinz und manchmal ist der Prinz der Frosch.“

Was genau zwischen ihr und Umut vorgefallen ist, hat die gebürtige Düsseldorferin bisher noch nicht verraten. Ob es zwischen den beiden wohl endgültig vorbei ist? 2016 trennten sich die zwei schon einmal, fanden jedoch wieder zusammen. Es scheint, als könnten das Ex-Model und der Fußballer nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander leben...