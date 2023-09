Natascha Ochsenknecht: Pleite! Bittere Enthüllung über die 59-Jährige

Natascha verlor damals nicht nur ihren Ehemann, sondern auch das ganze Geld. "Das ist wahr. Nach der Trennung hatte ich nur noch 50 Euro in der Tasche", erzählt die 59-Jährige jetzt offen im Interview mit der Zeitschrift "Das Neue Blatt". "Aber ich habe mich zusammengerissen. Ich bin in den Keller gegangen, habe geschaut, was ich an Klamotten verkaufen kann, und so das Geld für einen Anwalt zusammenbekommen. Das Wichtigste war und ist, an sich zu glauben."