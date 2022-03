Natascha Ochsenknecht: Sexhammer! Für die Einschaltquoten zieht sie alle Register

Power-Frau Natascha Ochsenknecht ist bereits seit längerer Zeit single. Doch dieser Zustand soll so nicht bleiben. Die Designerin hat jedoch ganz genaue Vorstellungen davon, wie ihr Lover zu sein hat. "Was schon gut wäre, wenn er Humor hat. Er sollte größer sein als ich, er sollte damit klarkommen, dass ich mir nicht ganz so schnell die Butter vom Brot nehmen lasse", verrät die 3-fach Mama im Interview. Sie ergänzt mit einem Schmunzeln: "Er sollte vielleicht auch ganz gut aussehen".

Um ihrem der Liebe etwas auf die Sprünge zu helfen, hat sich die Beauty sogar auf der Dating-Plattform "Tinder" angemeldet! Denn Natascha will ihr Liebesleben wieder etwas in Schwung bringen. Im Interview gesteht das Ex-Model, dass sie seit langer Zeit keinen Sex mehr hatte. Ob die letzte Liebelei zuletzt 2020 oder 2019 war, erinnert Natascha nicht mehr. Doch an ihr läge es nicht, sie habe einfach noch niemanden getroffen, der sie so richtig umgehauen hat. "Ich war schon immer eine Granate im Bett und das wird auch immer so bleiben", meint Ochsenknecht.

Doch ist das alles einfach nur Show, um die Einschaltquoten der TV-Show "Diese Ochsenknechts" zu steigern? Durchaus möglich, denn zuletzt hielt sich das ehemalige Model mit Aussagen über ihre privaten Beziehungen eher zurück...