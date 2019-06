Natascha Ochsenknecht: Sie überrascht mit Babybauch!

ist eine echte Vollblut-Mama. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Uwe hat sie drei Kinder: Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah. Kommt jetzt etwa weiterer Nachwuchs?!

Babykugel begeistert die Fans

Die Fans staunten nicht schlecht, als Natascha auf ihrem -Account ein Bild von sich mit kugelrunden Babybauch postete. Huch, haben wir da etwa was verpasst? Wird die 54-Jährige etwa zum vierten Mal Mutter? Nein, natürlich nicht. Natascha postete lediglich ein 19 Jahre altes Foto von einem Shooting. Die Aufnahmen wurden eine Woche vor Cheyenne Savannas Geburt gemacht.

Die Follower sind hin und weg von dem Throwback-Pic. "Wow toller Bauch!" und "Wie kann man vor der Geburt nur so gut aussehen. Ich sah aus wie ein Walross auf Landgang", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare.

Natascha Ochsenknecht: Not-OP! Sie hatte einen Tumor

Natascha schließt Baby Nummer 4 nicht aus

Kommt ein viertes Kind für Natascha denn in Frage? In der Sat.1-Talkshow "Britt" sagte sie in der Vergangenheit: "Ich wollte immer vier Kinder haben, ich habe ja auch vor langer Zeit schon einmal ein Kind verloren. Wenn einer da oben möchte, dass ich noch einmal ein Kind kriege, dann ist es eben so." Allerdings fehlt Natascha momentan der Mann dafür. Vor einigen Wochen trennte sie sich von ihrem Freund Oliver. "Ich suche grundsätzlich nicht. Ich werde lieber gefunden", erklärte sie kürzlich gegenüber "Bunte". "Wenn der Richtige vor mir steht, sehe ich ihn schon. Auf meiner Stirn soll nicht 'verzweifelt' stehen. Trotzdem gibt es Momente, wie neulich im Ostsee-Urlaub mit Freunden, in denen ich mir einen Partner wünsche." Wer weiß, vielleicht findet sie ja bald ihren Mr. Right...