Natascha Ochsenknecht: So kunterbunt ist ihre neue Winterkollektion!

Was für Hammer News! Schon in der Vergangenheit bewies Natascha Ochsenknecht des Öfteren, dass sie ein absolutes Mode-Händchen besitzt. Ihre neuste Kollektion schlägt nun allerdings alle Must-Have-Rekorde!

Was wäre nur ohne knallige Farben? Egal wo Natascha erscheint, in ihren bunten Outfits ist sie stets ein absoluter Hingucker und lässt dadurch alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch jetzt die Überraschung! Wie die Power-Frau nun verrät, können sich nun auch ihrer Fans "Look a like Natascha" stylen!

Natascha Ochsenknecht: "Farben machen gute Laune"

Wie Natascha nun berichtet, möchte sie mit ihrer neuen Kollektion ein wenig Farbe in die dunkele Winterzeit bringen. So erläutert die Blondine: "Farben versprühen gute Laune - gerade im dunklen Herbst und Winter ein absolutes Muss um sich gut zu fühlen." Doch damit nicht genug! Auch der Kuschel-Faktor ist dabei garantiert. So fügt Natascha hinzu: "Noch dazu sind alle Pieces so richtig schön kuschelig." Das diese nicht nur ihrer Fans begeistert, ist kaum verwunderlich. Doch wo können die einzigartigen Teile eigentlich erstanden werden?

Natascha Ochsenknecht: Hier ist ihre neue Kollektion erhältlich

Die Kollektion, die Natascha unter dem Motto "Lebensfroh und gut gelaunt - farbenfroh durch den Winter" entwarf, kann von allen Fashionistas unter anderem bei "Appelrath & Cüpper", "About You" und "zwillingsherz.com" erworben werden. Die 25 Teile, bestehend aus Mützen, Schals, Pullovern und Strickjacken, liegen preislich im Rahmen von 29-69 Euro. Viel Spaß beim Shoppen!

