Die Beziehung von Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli stand einfach unter keinem guten Stern. Nachdem das Pärchen sich endlich wieder zusammengerauft hatte, trennte es sich auch schon wieder. Der Grund: Der 33-Jährige hatte seine Liebste betrogen.

In einem RTL-Interview kurz nach der Trennung feuerte die 53-Jährige gegen ihren Ex und ließ verlauten, dass er von der Belastung her wie ein viertes Kind für sie gewesen wäre. Autsch! Doch anstatt wütend zu sein, reagiert der Kicker gegenüber RTL lieber ganz diplomatisch auf den Seitenhieb seiner Verflossenen. "Ich glaube, das hat sie nicht ernst gemeint. Sie war verletzt. Manchmal sagt man Sachen aus einer Emotion heraus“, so Umut. "Ich weiß, dass sie mich aus dem Herzen geliebt hat. Ich habe sie auch sehr geliebt. Aber jetzt ist es nun mal so, wie es ist.“

Nun will er sich erst einmal alles offen halten. "Man weiß nie, was passiert. Jetzt brauchen wir erst mal eine Zeit", gesteht er und lässt damit auf ein Liebes-Comeback hoffen.