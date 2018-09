Reddit this

Natascha Ochsenknecht: Süße Liebeserklärung an ihren Freund Oliver

Beim "MyBlue Tasting" in Berlin zeigten sich Natascha und ihr Olli . "Das ist echt wie ein Sechser im Lotto! Zwischendurch gucke ich dann auch so, okay, der ist immer noch da, alles klar", schwärmte sie Interview mit . Die beiden Turteltauben haben sich immer wieder auf Veranstaltungen gesehen. Irgendwann sagte Natascha zu ihm: "Wenn wir uns noch einmal vor die Füße laufen, müssen wir einen Kaffee zusammen trinken." Lange Zeit trafen sich die beiden heimlich - bis sie vor knapp zwei Monaten ihre Beziehung öffentlich machten.

Haben Natascha und Oliver Hochzeitspläne?

Auch Olli kommt bei seiner Natascha aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Da sind irgendwie immer so Parallelen zwischen uns, als wenn man sich schon länger kennt." Dass Natascha und Olli ein Traumpaar sind, merken auch ihre Kinder. "Man sieht, dass sie glücklich sind und das macht mich glücklich. Sie sind ein cooles Paar zusammen. Sie sehen ja fast gleich aus mit ihren blonden Haaren", sagte Sohn Wilson Gonzalez, der bei der Veranstaltung auch anwesend war. Steht das Thema Hochzeit etwa schon im Raum? "Wir planen eigentlich nicht, aber es passiert trotzdem immer er was. Bei uns geht das ja so schnell alles", redete sich Natascha raus. Ein Nein klingt definitiv anders…

Natascha ist endlich wieder happy nach der Liebes-Pleite mit Ex Umut

Erst vergangenes Jahr trennte sich Natascha von Fußballer Umut Kekilli. Er soll sie immer wieder betrogen haben. "Ich würde sagen, er war bei aktiver als im Haus", erzählte sie kürzlich in der "Promi "-Late Night Show . "Es geht nicht um einen einmaligen Seitensprung. Man hat viele Chancen gegeben und der Neuanfang wurde nicht genutzt, dann muss man irgendwann mal sagen, dass es so nicht weitergeht." Umso schöner, dass sie jetzt endlich den Richtigen gefunden hat.