Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli waren einst das Traumpaar der deutschen Medienlandschaft. Nach dem traurigen Beziehungs-Aus wurde es jedoch still im Liebes-Leben der Power-Blondine.

Während Natascha mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur ist -erst kürzlich veröffentlichte sie ihr Kinderbuch und startete auch als Fotografin voll durch- scheint es in Sachen Liebe nicht so rund für sie zu laufen. Sie scheint -nach Umut- noch immer nicht den Richtigen gefunden zu haben.

Doch ist das Allround-Talent momentan überhaupt auf der Suche oder hat sie bereits einen neuen Herzensmann fürs Leben gefunden?

In einer überraschenden Beichte spricht sie jetzt Klartext! Was sie dabei zu erzählen hat, erfahrt ihr im VIDEO:

Natascha Ochsenknecht: Absolute Power-Frau!

Dass Natascha ein absolutes Multi-Talent ist, ist den meisten ihrer Fans bereits bekannt. Auch ihr neustes Projekt stößt bei ihren Anhängern auf jede Menge Begeisterung. Während sie Anfang des Jahres noch beim Dschungelcamp zu sehen war, veröffentlichte sie kurz danach ihr Kinderbuch und startete jetzt mit Fotografie voll durch.

Natascha Ochsenknecht: Penis-Skandal!

Wie die Power-Blondine verriet, war das Fotografieren schon immer eine Passion von ihr. So berichtet sie gegenüber InTouch-Online: "Ich bin schon länger am Fotografieren. Mein Vater hat eine Zeit lang als Fotograf gearbeitet, mein Bruder ist ein hervorragender Fotograf und ich habe schon immer Fotos gemacht. Es fing eigentlich vor vier Jahren an, wo ich ein Motiv fotografiert habe und in das habe ich mich so verliebt, dass ich das dann auf ein Tuch gedruckt habe und so ging das weiter, dass die Leute mir geschrieben haben: 'Mensch, das ist so ein tolles Bild, das würde ich mir gerne hinhängen.' Und so ist dann die Idee entstanden (...)."

Ehrliche Worte, die Nataschas tiefe Leidenschaft für die Foto-Kunst ausdrücken. Dass sich ihre Arbeit dabei absolut sehen lassen kann, ist bei so viel Expertise selbstredend. Doch damit nicht genug! Wie Natascha ebenfalls berichtet, können sich ihre Fans schon jetzt auf viele weitere Projekte ihres Idols bereitmachen. Wir freuen uns schon jetzt!