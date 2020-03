Natascha Ochsenknecht: Unerwartete Beichte!

Bei ist ordentlich was los! Erst vor einigen Monaten gab die Power-Frau ihr Liebes-Aus mit ihrem Ex Oliver bekannt. Nun die nächste Neuigkeit...

Umut Kekilli & Jordan Carver: Blitz-Baby! Sie ist schwanger

Natascha Ochsenknecht spricht Klartext

Wie Natascha Ochsenknecht nun verrät, ist sie momentan absolut nicht in der Stimmung, um einen neuen Mann kennenzulernen. So erklärt sie im Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau" von : Damit bin ich durch. Die haben alle eine Schraube locker." Ebenfalls ergänzt sie, dass sie als Partner jemand seriöses bräuchte, zum Beispiel einen Steuerberater. Er sollte dabei vor allem ein Kriterium erfüllen: "geil im Anzug aussehen." Doch aktuell fehlt ihr dafür einfach der Sinn. Und das aus einem ganz bestimmten Grund...

Wurde Natascha belogen?

Mit einer Aussage gegenüber " " sorgte Natascha erst neulich bei ihren Fans für ordentlich Kopfzerbrechen. So erklärte die Power-Frau: "Das ist das, was, glaube ich, kein Mensch wirklich mag, wenn man von vorne bis hinten belogen wird. Und dann so tut, als wenn man der reinste Engel der Welt wäre. Also solche Sachen gehen überhaupt nicht. Aber ja, das haben ja viele schon erlebt, von daher ist das ja nichts Neues." Ist das etwa eine Anspielung auf ihre Ex Oliver und der Grund, warum Natascha gerade keinen neuen Mann kennenlernen will?

Bei Laura Müller und läuft es aktuell gar nicht gut: