Natascha Ochsenknecht: Zauberhafte Baby-News!

Die Ochsenknechts sind gerade in aller Munde! Natascha Ochsenknecht (53) erholt sich noch immer von ihrem recht frühen Rauswurf beim Dschungelcamp. Ihr jüngerer Sohn Jimi Blue (26) tanzt sich in Richtung Pokal bei Let's Dance und ihre einzige Tochter, Cheyenne (18), modelt gerade erfolgreich in Paris. Sie hat drei Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten und aus dem Gröbsten raus sind - und trotzdem bekommt die Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (62) noch ein Kind!

Dschungelcamp 2018 - Natascha Ochsenknecht: Alles aus und vorbei!

Natascha Ochsenknecht: Bei RTL2 zu sehen

Aber die 53-jährige bekommt natürlich kein eigenes Baby. Dafür das Kind von Esra (20) und Dominique (19) aus Köln. Das ehemalige Model ist heute Abend nämlich bei der "RTL2-Show" "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen“ zu sehen. Worum es geht? Um junge Menschen in Not, die noch dazu ein Baby haben oder bald eines bekommen. Heute Abend ist dabei das junge Paar zu sehen, das allerdnigs noch nicht weiß, dass Natascha sie unterstüzen wird. Denn: welche Promi-Mama vor der eigenen Haustür steht, ist noch geheim. Aber auch andere Mütter haben sich dem TV-Format angeschlossen!

Natascha Ochsenknecht: Dreifach-Mama mit Auftrag

Zusammen mit Natascha haben auch Silvia Wollny (53), Kim Gloss (25), Sara Kulka (27), Janine Kunze (43) es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Eltern mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Heute geht es um Esra und Dominique, die sich in der Schule kennen gelernt haben - mit 17 wurde Esra allerding unerwartet schwanger. Daraufhin ziehen sie zusammen und wollen sich liebevoll um den kleinen Ayden Ryan kümmern. Problem: Beide sind arbeitslos und haben nur Hartz IV zur Verfügung. Außerdem haben sie weder Schulabschluss noch Ausbildung. Auch keinen Führerschein. Plötzlich wird Esra wieder schwanger.

Eine Welt, die Natascha eigentlich fremd ist - und trotzdem stürzt sie sich Hals über Kopf in das unbekannte Terrain, um den beiden jungen Menschen zu helfen. Heute auf RTL2, 20.15 Uhr.